Dark Souls 3 portato a termine utilizzando delle banane come controller

Lo streamer TheSuperScrubs è tornato all'attacco! Dopo aver completatoutilizzando i controller bongo die il Wiimote, SuperScrubs ha deciso ora di provare a finire il titoloutilizzando delle banane al posto del joypad.

Nessuno scherzo, per accertarvene vi basterà dare uno sguardo al primo video che trovate qui sotto, la run completa è invece disponibile sul canale Twitch di The SuperScrubs. L'autore si è detto soddisfatto del risultato ottenuto ed ha annunciato che in futuro proverà a giocare Dark Souls III con un motion controller, senza rivelare altri dettagli in merito. Cosa ne pensate di questa impresa?