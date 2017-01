Dark Souls 3: il secondo DLC sarà ambientato a Londor?

Probabilmente, se avete acquistato il Season Pass disaprete che è previsto un secondo DLC per il gioco dopo, uscito qualche mese fa. Al momento,non ha ancora fatto annunci ufficiali in merito, ma sembrerebbe che i primi dettagli inizino a diffondersi in rete.

L'utente YouTube "Sanadsk" ha rivelato di recente, infatti, di aver trovato tracce del secondo DLC di Dark Souls 3 tra i file del gioco, le quali fornirebbero anche alcuni dettagli su di esso. Il titolo dell'espansione potrebbe essere "Miyako no Moujia", che si può tradurre con "La città dei morti", e ciò lascia intuire che potrebbe essere ambientato a Londor. Sembrano inoltre esserci delle nuove armi ed equipaggiamenti legati alla terra dei Vacui.

Precisiamo che al momento From Software non si è espressa sull'argomento, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un semplice rumor in attesa di conferme ufficiali, che potrebbero arrivare prossimamente. In calce alla notizia potete trovare il video di Sanadsk.