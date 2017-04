Dark Souls 3 The Fire Fades Edition esce oggi in Europa, pubblicato il trailer di lancio

è disponibile da oggi in Europa per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Dark Souls 3 The Fire Fades Edition offre un pacchetto completo che include l’esperienza completa di Dark Souls 3 e due espansioni scaricabili: Ashes of Ariandel e The Ringed City. Rinati dalle ceneri, i giocatori dovranno farsi strada nel regno di Lothric alla ricerca dei Signori risorti che hanno abbandonato i propri troni per cercare di salvare l’era del Fuoco mentre la fiamma comincia a estinguersi.

Durante il loro lungo viaggio, i giocatori dovranno attraversare numerose terre, oscure paludi, fredde prigioni sotterranee, castelli opulenti, quartieri in rovina, un mondo dipinto sino ad arrivare alla fine del mondo. Ad aiutarli a sconfiggere i boss e i nemici più potenti della serie di Dark Souls, ci sarà un’ampia serie di personaggi dotati di nuovi incantesimi, oggetti e armi.