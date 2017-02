Dark Souls 3 The Ringed City: la Città ad Anelli si mostra nella nostra Video Anteprima

, secondo e ultimo DLC di, rappresenterà il commiato definitivo per l'universo scaturito dalle fantasie di Hidetaka Miyazaki.

L'Età del Fuoco sta volgendo al termine, e non possiamo far altro che esplorare i confini del tempo "ciclofrenico" in cui vorticano tutti i frammenti del multiverso, alla ricerca di una via d'uscita da un mondo pronto a collassare su se stesso. Resta ancora tanto da scoprire su The Ringed City: l'appuntamento con la morte è comunque fissato per il 28 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.