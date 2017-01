Dark Souls 3 The Ringed City: cosa ne pensi del secondo DLC in arrivo?

ha da pochissimo annunciato, il secondo e ultimo DLC riservato a, confermando le voci di corridoio che si sono diffuse negli scorsi giorni. La compagnia ha già diffuso alcuni dettagli sull'espansione, definendola un viaggio verso la fine del mondo. Ma pensate che sarà all'altezza delle vostre aspettative?

Questo secondo DLC, incluso nel season pass del gioco e preceduto da Ashes of Ariandel, sarà disponibile a partire dal 28 marzo. Per quanto non siano stati condivisi dettagli specifici, sappiamo che saranno presenti nuove location, armi, mostri e boss da battere, e che la storia porterà il protagonista ad inseguire il cavaliere schiavo Gael, al termine dell'Era del Fuoco.

In base a ciò, è facile dedurre che l'espansione punti a terminare il ciclo della serie, ma secondo alcuni utenti, ciò non basterà a rispondere alle domande che la trama ha lasciato e ad alcune discussioni sulla complicata lore di Dark Souls. E voi cosa ne pensate? The Ranged City riuscirà a chiarire gli aspetti irrisolti della storia?