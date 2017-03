Dark Souls 3: The Ringed City disponibile ora su PC, Xbox One e PS4

ha annunciato oggi il lancio di, l’ultima emozionante espansione scaricabile didisponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam. In questa nuova avventura, i giocatori dovranno inseguire lo schiavo Gael fino alla vera e propria fine del mondo nella sua ricerca dell’

Al termine dell’Era del Fuoco, mentre il mondo si avvia alla sua fine e tutte le terre convergono su loro stesse, un eroe solitario scende sulla terra per scoprire i segreti del passato. Mentre si fanno strada nella leggendaria Ringed City, i giocatori incontreranno antichi mostri, nuovi personaggi sull’orlo della follia, nuove armature, armi, incantesimi ma, soprattutto, una città a lungo abbandonata piena di nuovi orrori da superare.



Alleati e uccidi gli altri giocatori con gli aggiornamenti per la modalità multiplayer Undead Match introdotta in Ashes of Ariandel. Inoltre, The Ringed City offre due mappe aggiuntive e una funzionalità tutta nuova che consente ai giocatori di allearsi con un massimo di altri due amici per sfidarsi in prove di forza e astuzia. I giocatori di Dark Souls 3 che possiedono anche Ashes of Ariandel o The Ringed City potranno giocare i nuovi contenuti aggiunti nella modalità Undead Match.



The Ringed City e Ashes of Ariandel sono ora disponibili in formato digitale al prezzo di 14,99 € (ognuno) per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Inoltre, i giocatori possono acquistare un Season Pass per Dark Souls 3 al prezzo di 24,99 € che include l’accesso a Ashes of Ariandel e The Ringed City. Dark Souls III The Fire Fades Edition sarà disponibile a partire dal 20 aprile 2017 in formato digitale e fisico per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 60 € e per PC al prezzo di 50 €.