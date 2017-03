Dark Souls 3 The Ringed City: nuovi dettagli e screenshot

In un recente articolo, il magazine giapponese Famitsu ha svelato delle informazioni riguardanti, secondo ed ultimo DLC riservato a. Per la precisione, si tratta di accenni ad alcuni personaggi e nemici, i quali forniscono degli indizi sulla lore del gioco.

Segnaliamo, però, che quanto riportato potrebbe contenere degli spoiler, invitiamo pertanto coloro che desiderano evitare qualsiasi anticipazione su The Ringed City a non proseguire oltre nella lettura.

Quelle pubblicate da Famitsu non sono informazioni chiare, ma piuttosto dei riferimenti. L'articolo parla degli angeli (servitori di Gertrude), di un cavaliere corazzato che ha perso la memoria, un gigante di cenere, e una spada nata dalla Fiamma del Caos, fonte della Piromanzia del Caos. In The Ringed City, il giocatore dovrà inseguire Gael, colui che l'ha intrappolato nel mondo di Ariandel nel primo DLC.

L'articolo cita inoltre un mostro conosciuto come il "Drago dell'Abisso", combattuto in passato dai cavalieri di Millwood (anch'essi incontrati nel primo DLC come nemici). Ulteriori accenni riguardano una donna di nome Filianor, intravista nel trailer con una sfera tra le mani, una nuova armatura proveniente dall'Era degli Dei ed una nuova creatura simile ai Pilgrims di Lothric.

Naturalmente, per saperne di più dovremo attendere l'uscita di The Ringed City, prevista per il prossimo 28 marzo. L'espansione è inclusa nel Season Pass di Dark Souls 3 ma può essere anche acquistata singolarmente. Segnaliamo inoltre che Bandai Namco ha appena pubblicato tre nuove immagini tratte dal DLC, che potete trovare in calce alla notizia.