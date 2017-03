è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC e in contemporanea con il lancio del nuovo DLC diarrivano anche le prime recensioni del contenuto aggiuntivo, accolto molto positivamente da parte della stampa internazionale.

Tra le prime recensioni pubblicate troviamo quelle di Game Revolution (90/100), PC Invasion (90/100), Destructoid (85/100), IGN.com (80/100), Hardcore Gamer (70/100); Gamer.no (70/100), ed RPG Site (70/100).

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 81, destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Dark Souls III The Ringed City.