Dark Souls 3: vediamo le prestazioni su PlayStation 4 Pro dopo la patch 1.11

ha rilasciato nel corso della giornata la patch 1.11 per: questo nuovo update, oltre a correggere vari bug minori e a preparare il titolo per l'imminente DLC, ha provveduto anche a sbloccare il framerate di gioco su PlayStation 4 Pro.

Una notizia interessante, che ha subito esortato i responsabili del canale YouTube VG Tech a realizzare una video analisi delle prestazioni del gioco dopo quest'ultimo update. Sebbene la stabilità generale non risulti ottimale in tutte le circostanze, rimane evidente il passo in avanti fatto dal framerate, che ora arriva persino a toccare i 60fps.

Dark Souls 3 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One; il secondo ed ultimo DLC del titolo, The Ringed City, è in arrivo il prossimo 28 marzo su tutte le piattaforme.