Dark Souls 3: un video ci mostra una meccanica tagliata legata ai falò

Come già il materiale promozionale e i primi trailer avevano suggerito, gli sviluppatori diavevano inizialmente pensato ad una meccanica del tutto originale da introdurre in: le cerimonie sacrificali.

Lo YouTuber Sanadsk è riuscito a far luce sulla questione, riuscendo ad attivare alcune animazioni che sarebbero state legate a questa funzionalità poi rimasta inutilizzata. Le cerimonie sacrificali avrebbero permesso ai giocatori di creare dei falò in maniera autonoma lungo le aree di gioco. Di certo si sarebbe trattato di una mossa rischiosa da parte di From Software, considerando soprattutto l'accuratezza del level design con cui da sempre sono caratterizzate le mappe della serie.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dark Souls 3 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One (disponibile da pochi giorni anche la The Fire Fades Edition, contente entrambi i DLC del titolo).