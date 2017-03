Dark Souls: in arrivo 4 edizioni dell'action figure di Solaire di Astora

è uno dei personaggi più iconici ed apprezzati della saga di. I fan del brand disaranno felici di sapere che First 4 Figures metterà sul mercato ben quattro edizioni dell'action figure dedicata al cavaliere di Astora.

Per cominciare, abbiamo la Regular Edition della statuetta che sarà venduta al prezzo di 249,99 dollari e risulterà pre-ordinabile fino al 24 marzo.

Passiamo quindi alla Exclusive Edition: l'action figure è alta circa 54cm e vede Solaire nella sua tipica e iconica posa. La statuetta presenta una spada in Diecast, una spada nel fodero, un fodero vuoto, un paio di mani, una base luminosa, due cover intercambiabili, e un art print. L'articolo sarà venduto al prezzo di 344,99 dollari e rimarrà pre-ordinabile sino al 4 aprile.

La Praise the Sun Edition vede nuovamente Solaire intento a lodare il Sole, ma questa volta rivestito di una resina trasparente. La statuetta è alta 45cm, e include la spada nel fodero (anch'essa in resina trasparente), una base luminosa, e un art print unico. Quest'edizione costa 369,99 dollari e sarà in pre-ordine fino al 24 marzo.

Infine, se non riusciste a decidervi tra la Exclusive e Praise the Sun Edition, First 4 Figures ha pensato anche alla Jolly Cooperation Super Combo Edition che vi darà accesso ad entrambe le statuine.

Le action figure saranno rilasciate entro la fine del 2017. Se interessati, potete effettuare gli acquisti sul sito ufficiale di First 4 Figures, mentre potete visionare un filmato di making of in calce alla notizia.