ha tenuto nella notte un lungo livestream dedicato a, secondo e ultimo DLC didisponibile dal 28 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il video mostra tutte le novità di questo attesissimo contenuto aggiuntivo per il gioco

La diretta è dedicata in particolar modo alla modalità PvP e al PvE e permette di dare uno sguardo approfondito alle nuove armi, alle arene (tra cui Grand Roof e Dragon's Ruins) e ad uno dei nuovi boss.

Ricordiamo che The Ringed City sarà scaricabile dal 28 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC, il pacchetto sarà gratuito per i possessori del Season Pass. Ad aprile uscirà invece Dark Souls III The Fire Fades Edition, edizione completa che includerà il gioco originale e le due espansioni.