Dark Souls III: presentata la nuova arena Dragon Ruins

Quest'oggi, Bandai Namco ha presentato una nuova arena in arrivo per la modalità "Undead Match" in Dark Souls III. Dragon Ruins sarà disponibile per i giocatori che hanno acquistato uno dei due pacchetti DLC disponibili: Ashes of Ariandel o The Ringed City.

Alle ore 1:00 locali di giovedì 16 marzo, Bandai Namco terrà uno streaming su Twitch per dare ai fan un assaggio delle novità in arrivo con l'espansione The Ringed City, compresa la nuova arena PvP Dragon Ruins. Nel corso della diretta verranno inoltre mostrate nuove armi, magie, e alcuni spezzoni della modalità single player, il tutto accompagnato da ospiti speciali e giveaway.

Dark Souls III The Ringed City arriverà il 28 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.