Dark Souls III: un trailer presenta l'arena Grand Roof

Nella giornata di ieri,ha pubblicato un trailer per l'arenadi, oggi il publisher ci presenta l'arenacon un nuovo video. Entrambe saranno disponibili dal 28 marzo.

Grand Roof e Dragon Ruins saranno accessibili in modalità Undead Match, la quale verrà introdotta ufficialmente con il prossimo aggiornamento in arrivo il 28 marzo. Per poter utilizzare le due arene sarà però necessario possedere almeno uno dei due DLC per Dark Souls III, ovvero Ashes of Ariandel e The Ringed City, scaricabile a partire dalla data indicata poco sopra. Cosa ne pensate di queste novità annunciate da From Software e Bandai Namco?