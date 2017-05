Dark Souls The Movie: ecco un collage con tutti i filmati della saga

Lo youtuber MoonlightButterfly ha realizzato una serie di lungometraggi dedicati alla saga di, servendosi dei filmati e delle sequenze di gioco tratti dai suoi playthorugh. Ve li abbiamo riportati in calce alla notizia, insieme a un altro filmato dedicato a

In cima alla notizia trovate il lungometraggio di Dark Souls, mentre in basso vi abbiamo riportato quelli di Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Demon's Souls, il primo capitolo "spirituale" della celebre saga ideata da Hidetaka Miyazaki. Un bel modo per omaggiare le suggestive ambientazioni di questi grandi titoli, permettendo agli appassionati di riviverle senza doverli rigiocare interamente. Cosa ne pensate del lavoro svolto da MoonlightButterfly?