Dark Souls The Vinyl Trilogy: la colonna sonora di Dark Souls in nove vinili

annuncia chesarà disponibile per l'acquisto a partire dall'autunno 2017 Questa esclusiva collezione numerata si presenta in una confezione contenente 9 vinili e sarà disponibile in sole 2,000 copie.

Oltre cinque ore di musica di alta qualità con brani composti da Motoi Sakuraba e Yuka Kitamura, i temi orchestrali di Dark Souls ti faranno immergere nel mondo oscuro, tragico e sinistro della serie.



Le colonne sonore complete e originali di Dark Souls, Dark Souls II e Dark Souls III, registrate con una qualità audio sorprendente, faranno vivere agli ascoltatori un’esperienza unica e immersiva capace di rievocare gli intensi combattimenti contro i boss e i migliori (e peggiori) momenti dei loro viaggi mortali. Questa confezione trilogy di alta qualità costituisce un autentico pezzo da collezione da custodire gelosamente. La confezione sarà disponibile sul nuovo store online di Bandai Namco Entertainment questo autunno.