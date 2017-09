Dark Souls The Vinyl Trilogy è ora disponibile per l'acquisto

: La colonna sonora completa diin alta qualità è disponibile ora per la prima volta in un set da nove vinili per un totale di oltre cinque ore di musica, in vendita sullo store online di Bandai Namco al prezzo di 119,99 euro

I brani della colonna sonora di Dark Souls, composti da Motoi Sakaraba e Yuka Kitamura, sono il contrappunto ideale alle atmosfere teatrali e drammatiche della serie e sottolineano al meglio i momenti più oscuri, profondi e drammatici della narrazione. Rivivi i combattimenti con i boss e tutti gli attimi migliori delle tue avventure nel mondo di Dark Souls. Questa esclusiva collezione numerata si presenta in una confezione contenente 9 vinili e sarà disponibile in sole 2,000 copie.