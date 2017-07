Dark Souls: una mod permette di affrontare in successione i boss del gioco

L'utente reddit Wulf2k ha realizzato una nuova e particolare mod dedicata al primo capitolo di, titolo uscito originariamente nel 2011 su PS3 e Xbox 360, e durante l'anno successivo su PC in edizione

Il titolo sviluppato da From Software è celebre per la presenza dei suoi famigerati boss, che in diverse occasioni mettono alla prova le abilità dei giocatori: grazie alla mod di Wulf2k, potrete ora affrontarli, uno dopo l'altro, in quella che diventa così una sorta di boss rush.

Se siete interessati, potete scaricare questo file.exe (differente da quello originale del gioco), eseguirlo, e da qui settare a vostro piacimento la boss run (avrete infatti la possibilità di selezionare quali e quanti boss volete affrontare). Il modder raccomanda tuttavia di fare attenzione: l'instabilità della mod potrebbe causare diverse problematiche tecniche, compresa la possibilità del danneggiamento dei salvataggi di gioco. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo direttamente al post originale su reddit.