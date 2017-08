Darkest Dungeon uscirà anche su iPad il prossimo 24 Agosto

Lo sviluppatoreha annunciato che, il popolare gdr roguelike caratterizzato da un alto livello di sfida, arriverà anche suil prossimo 24 Agosto. Questa nuova versione includerà tutte le caratteristiche chiave della versione originale.

Già disponibile per PC, Playstation 4 e Playstation Vita, Darkest Dungeon si prepara a debuttare anche su iPad il prossimo 24 Agosto. Realizzata in collaborazione con lo studio Blitworks, la versione tablet del gioco sfrutterà i controlli touch, sposandosi alla perfezione con il gameplay originale. Red Hook Studios ha inoltre confermato che sarà possibile trasferire su iPad i salvataggi della versione PC, sfruttando servizi di storage online come Dropbox.

Oltre all'edizione base del gioco, Darkest Dungeon su iPad riceverà nel corso dell'anno anche l'espansione Crimson Court.