Darksiders 3: emergono nuovi dettagli sul gioco

Nelle scorse ore, Amazon.com ha svelato l'esistenza dipubblicando la pagina del gioco, che risulta già disponibile per il preordine. Tramite la stessa pagina emergono anche alcuni dettagli sul gameplay, la trama e l'ambientazione.

Secondo quanto riportato su Amazon.com, in questo episodio Furia lotterà per sconfiggere i Sette Vizi Capitali e riportare così la pace sulla terra. Il gioco proporrà una mappa open world liberamente esplorabile e ricca di segreti, con tanti dungeon da esplorare. Il titolo manterrà l'ambientazione post-apocalittica già vista nei due predecessori, trasportando i giocatori in location come l'inferno e il cielo.

Furia viene descritta come una guerriera coraggiosa ed enigmatica, il personaggio sarà dotato di una frusta e potrà mutare in varie forme, ognuna con differenti armi e abilità. Darksiders III è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, al momento il publisher THQ Nordic non ha confermato l'esistenza del progetto.