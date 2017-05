Darksiders 3: gli sviluppatori ci parlano della nascita del progetto

Dopo la chiusura die la messa all'asta di tutte le sue proprietà intellettuali, in tanti dubitavano dell'arrivo di. Fortunatamente, pochi giorni fa queste paure sono state messe definitivamente a tacere con l'annuncio ufficiale da parte di, studio che annovera fra le sue fila alcuni ex componenti di

Nel filmato che vi proponiamo oggi (via IGN), i developer che hanno lavorato allo sviluppo della saga fin dal primo capitolo ci raccontano il percorso travagliato che ha portato alla nascita del gioco, partendo proprio dal fallimento di THQ. Potete osservare il video in questione seguendo questo link. Darksiders 3 debutterà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.