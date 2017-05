Darksiders 3 non sarà presente all'E3, gli sviluppatori svelano nuovi dettagli

IGN.com ha tenuto recentemente un botta e risposta con gli sviluppatori di, i quali hanno rivelato altri interessanti dettagli sul progetto, oltre ad aver confermato che il gioco non sarà presente all'E3 di Los Angeles.

Di seguito, ricapitoliamo quanto emerso dal Q&A di IGN.com: il team non ha in programma sequenze di motion capture e tutti i movimenti di Furia saranno realizzati da un team dedicato unicamente alle animazioni. Nessun dettaglio riguardo il coinvolgimento di Joe Madureira (autore di Darksiders e Darksiders 2), Gunfire Games ha rivelato che il concept del design della protagonista deriva da una visione del noto fumettista, ma non è possibile rivelare altri dettagli.

Confermata la presenza di aree e boss opzionali nascosti, inoltre sembrano esserci buone probabilità per la presenza del New Game Plus. Saranno inoltre presenti novità per quanto riguarda loot, armature e armi. Furia avrà probabilmente delle finisher e potrà utilizzare delle armi non meglio identificate. Infine scopriamo che Furia e Strife sono molto legati tra loro, ma non è chiaro se Conflitto apparirà nel gioco. Gunfire Games conferma infine che un Darksiders IV non è escluso e il team sta già pensando alla storia, sebbene non ci siano ancora conferme riguardo al futuro del franchise.

Infine, Darksiders III non sarà presente all'E3 di Los Angeles ma maggiori dettagli sul gioco verranno diffusi molto presto, probabilmente durante l'estate.