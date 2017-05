Darksiders 3: nuovi screenshot e informazioni sul mondo di gioco

Quest'oggi sulle pagine di IGN è stato pubblicato in esclusiva il primo hands-on di, il nuovo capitolo della serie annunciato recentemente. L'articolo ci offre alcune interessanti informazioni e nuovi screenshot di Furia (la protagonista) e delle ambientazioni.

Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco sarà caratterizzato da un open-world interconnesso e da una maggiore verticalità. I puzzle e i nemici non saranno posti in un determinato luogo senza alcun motivo apparente allo scopo di bloccare il giocatore, ma saranno coerenti con il mondo di gioco, così come i collezionabili. Non ci saranno inoltre combattimenti in zone circoscritte da barriere o cancelli invalicabili. Le location rifletteranno i rispettivi boss: proseguendo nella sezione di Accidia, ad esempio, i colleghi di IGN hanno notato un progressivo intorbidamento delle ambientazioni. Ricordiamo ai lettori che Darksiders III debutterà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.