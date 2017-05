Darksiders 3: il primo video gameplay commentato dagli sviluppatori

IGN.com ha pubblicato un video nel quale il presidente di(David Adams) e alcuni sviluppatori del team commentano il primo video gameplay del titolo, parlando approfonditamento del combat system, dell'ambientazione e delle meccaniche di gioco.

Potete visualizzare il video cliccando qui, ricordiamo che Darksiders III è stato annunciato ufficialmente a inizio maggio, il primo filmato di gameplay permette di dare uno sguardo alle abilità di Furia (protagonista dell'avventura) e alle principali ambientazioni del terzo capitolo della saga.

Darksiders 3 è sviluppato da Gunfire Games, team composto in larga parte da ex membri di Vigil Games che hanno lavorato a Darksiders e Darksiders II. Il lancio del gioco è previsto per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.