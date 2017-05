Darksiders 3 si mostra in 12 minuti di gameplay

ha pubblicato il primo video gameplay per, nuovo capitolo dell'apprezzata serie action a lungo desiderato dai fan. Il filmato, che potete visionare a questo indirizzo , ci permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni di gioco, ai nemici, e alle spettacolari sequenze di combattimento.

In Darksiders 3 vestiremo i panni di Furia, primo Cavaliere dell'Apocalisse di sesso femminile, in grado di mutare per assumere varie forme. L'obiettivo da perseguire nel corso dell'avventura sarà sconfiggere i Sette Peccati Capitali e riportare la pace sulla Terra.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Darksiders 3 è atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Intanto, è già stato aperto il sito ufficiale del gioco, e sono stati diffusi i requisiti minimi per la versione PC. Per maggiori informazioni sul mondo di gioco, vi rimandiamo a questo indirizzo.