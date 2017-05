Darksiders e Darksiders 2 in vendita in bundle su Steam a 9,99 euro

Per festeggiare l'annuncio diha deciso di scontare: i due giochi possono acquistati singolarmente o in bundle, in quest'ultimo caso ad un prezzo particolarmente vantaggioso con l'aggiunta della colonna sonora a 99 centesimi.

Il Darksiders Franchise Pack include Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e la colonna sonora del gioco al prezzo di 9.99 euro, in anternativa è possibile acquistare anche i due giochi singolarmente rispettivamente a 3,99 e 5,99 euro. L'offerta termina il 4 maggio alle 18:00, vi consigliamo dunque di approfittarne prima che sia troppo tardi.