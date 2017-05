Darksiders Fury's Collection War and Death compare sul PlayStation Store

A sorpresa, la raccoltaha fatto la sua comparsa oggi sul PlayStation Store. Il pacchetto è già disponibile anche nel negozio online europeo di, in vendita al prezzo di 19,99 euro.

Darksiders Fury's Collection War and Death include le versioni digitali di Darksiders Warmastered Edition War's Redemption e Darksiders 2 Deathinitive Edition Death's Revenge. Da notare come l'icona utilizzata nello store confermi di fatto l'esistenza di Darksiders III, mostrando il volto di Furia, Cavaliere dell'Apocalisse protagonista del terzo episodio della saga, come rivelato da un leak di Amazon.

Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale relativo a Darksiders 3, Darksiders Fury's Collection War and Death è invece già disponibile per il download.