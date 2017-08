Dauntless: 10 minuti di gameplay per il gdr co-op ispirato a Monster Hunter

Lo youtuber Arekkz Gaming ha pubblicato un video gameplay inedito per, un nuovo gdr free-to-play perispirato alla saga di. Il filmato ci permette di dare uno sguardo approfondito al sistema di combattimento: lo trovate in cima alla notizia.

Anche se il titolo entrerà in fase di Alpha Test soltanto il 18 Agosto, lo youtuber è riuscito a provare il gioco grazie al closed technical test attualmente in corso, ricavandone un nuovo video gameplay della durata di 10 minuti. Dauntless si presenta come un gdr incentrato sulla co-op, in cui bisognerà dare la caccia a gigantesche creature in compagnia di altri giocatori o in solitaria.

La versione Alpha di Dauntless sarà disponibile su PC a partire dal 18 Agosto.