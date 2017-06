Dauntless: il nuovo gameplay trailer ci mostra i combattimenti

ha da poco pubblicato un nuovo gameplay trailer di, gioco di ruolo co-op free-to-play con meccaniche action annunciato lo scorso dicembre nel corso dei Game Awards 2016.

Nel filmato possiamo osservare alcune sessioni di combattimento contro il feroce Skraev, una creatura gigante dalle sembianze a metà strada fra un gufo e un orso. Il video ci mostra, inoltre, l'hub centrale del gioco, ovvero la città di Ramsgate, all'interno della quale sarà possibile procurarsi nuovi pezzi di equipaggiamento. Per il momento Dauntless non presenta una data di uscita, sappiamo solamente che sarà lanciato entro la fine del 2017 esclusivamente su PC. Sul sito ufficiale trovate il modulo per iscrivervi alla futura beta.