Dauntless: Phoenix Labs apre le iscrizioni per la closed alpha

Questa fase di prova sarà utile agli sviluppatori per identificare ed eliminare i bug e bilanciare alcuni aspetti del gameplay. Per partecipare sarà necessario recarvi sul sito ufficiale del gioco, compilare il modulo apposito con i dati di routine e rispondere a qualche domanda sui vostri gusti personali ed esperienze passate. In caso veniste selezionati, dovrete firmare un accordo di non divulgazione con la software house, dunque non potrete condividere video o filmati dell'alpha.