David Cage di Quantic Dream parla del suo processo creativo

David Cage di, conosciuto per il suo particolare approccio 'cinematografico' al mondo dei videogame, è tornato a parlare dell'importanza che la narrativa ha assunto nel medium videoludico nel corso degli anni, e di come questo fattore abbia influenzato marcatamente il processo creativo dei suoi noti lavori da sceneggiatore.

Inizialmente dedicati interamente alle meccaniche di gameplay, i videogiochi si sono quindi evoluti nel corso della loro storia ponendo sempre più l'accento sul comparto narrativo, come ricordato da Cage. La grande importanza assunta dalla storia, ha quindi portato il creativo di Quantic Dream a prendere estremamente sul serio il processo di creazione di una sceneggiatura: in media, egli impiega 18 mesi per completarne una; nel caso di Detroit: Become Human, prossimo titolo della casa francese in arrivo su PlayStation 4, è stato necessario prendersi ancora più tempo. L'ispirazione è ciò che, secondo Cage, rende la scrittura relativamente veloce: senza questa, il lavoro può diventare addirittura "doloroso".

Detroit: Become Human è ancora privo di una data di uscita; nelle scorse settimana, tuttavia, Quantic Dream ha annunciato di aver terminato le sessioni di motion capture per il suo nuovo titolo.