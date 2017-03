Dawn of War 3: data di uscita annunciata, rivelate le edizioni da collezione

hanno annunciato chesarà disponibile su PC dal 27 aprile, in formato retail e digitale. Oltre all'edizione Standard, il gioco verrà pubblicato anche in versione Collector's Edition e Limited Edition.

La Collector's Edition (129.99 dollari) includerà custodia Premium, art card lenticolare, colonna sonora, una replica del martello Godsplitter Daemon e alcuni contenuti digtali, tra cui il Masters of War Skin Pack. La Limited Edition (64.99 dollari) invece conterrà la custodia Premium, la card lenticolare e la colonna sonora su CD.

I preordini sono ora aperti in tutto il mondo, effettuando il preorder riceverete il Masters of War Skin Pack che includ tre skin estetiche per Lady Solaria, Farseer Taldeer e Beauty. In calce alla notizia trovate nuovi screenshot del gioco mentre, inoltre vi rimandiamo alla la prova del multiplayer di Dawn of War 3 per maggiori informazioni sul titolo.