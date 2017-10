Quello che sta per arrivare è un grande weekend per i fan di, i quali potranno giocare gratuitamente cone con

Lo strategico di SEGA e Relic è disponibile gratis su Steam, giocabile liberamente e senza limitazioni per tutto il fine settimana. Fino al 23 ottobre, inoltre, Dawn of War 3 è in vendita con il 50% di sconto, se siete interessati all'acquisto pagherete dunque solamente 19.99 euro anzichè 39,99 euro.

Una bella occasione per provare a costo zero uno dei giochi di strategia più interessanti degli ultimi tempi, disponibile gratis per l'intero weekend.