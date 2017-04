Dawn of War 3: il nuovo video diario di sviluppo è dedicato al doppiaggio

: Mentresi prepara per il lancio il 27 Aprile, i team dipuntano i riflettori sui talenti e gli attori che hanno contribuito alla realizzazione del terzo capitolo della saga di

"Le voci che portano i nostri personaggi in vita sono state una parte integrante della creazione di Dawn of War sin dal suo capitolo originale nel 2004, Dawn of War III non vi deluderà. Il nostro ultimo episodio, Fog of War vi porta dietro le quinte e nelle menti di personaggi come la potente Farseer Macha ed il furente signore della guerra Gorgutz."

Per Dawn of War III, il team è andato nel Regno Unito, luogo di nascita dell'universo di Warhammer, per trovare le voci più autentiche possibili per ogni personaggio. I grandissimi talenti britannici che hanno preso parte a tutto questo sono Gemma Whelan (Game of Thrones), Christopher Fairbank (Guardians of the Galaxy), Alec Newman (Dune, Children of Dune) e Babou Ceesay (Rogue One A Star Wars Story). Entra nella cabina di registrazione e incontra alcune delle star mentre vestono i panni degli iconici personaggi del franchise e i designer dell'audio che li aiutano a far brillare le loro voci nel gioco.