Dawn of War 3: pubblicato il trailer Prophecy of War

Un futuro oscuro sta calando su di noi:hanno rilasciato l'ultimo trailer di. In, Farseer Taldeer pronuncia la parole che preannunciano gli eventi esplosivi che accadranno nel nuovo episodio della saga.

"Cieli infuocati devono illuminare la strada

Il sangue deve traboccare nel mondo errante

La lancia di Khaine deve chiamare i viandanti

E il principe della tempesta deve unirli"

I dettagli rimangono ancora scarsi, ma queste parole sono il presagio di qualcosa di terribile. Il trailer mostra i leader delle fazioni Gabriel Angelos, Farseer Macha, e Gorgutz in contrasto con amici e nemici quando la misteriosa lancia di Khaine li attira in un conflitto mortale. Nel frattempo, Lord Kyre degli Eldar sale alla ribalta all'interno della lotta per il dominio galattico. Nel trailer compaiono tre fazioni che incoraggiano il giocatore a prendere le armi a favore degli Space Marines, degli Eldar o degli Orki.