Dawn of War 3: Video Anteprima del nuovo gioco di strategia ambientato nel mondo di Warhammer 40,000

Conha deciso di sviluppare uno strategico in grado di mescolare le meccaniche di gioco dei due capitoli precedenti, cercando di recuperare e perfezionare, in particolar modo, gran parte di quegli elementi che hanno reso celebre il capostipite della serie.

Il risultato è un mix molto promettente, capace di inscenare battaglie su vasta scala, nelle quali dovremo controllare contemporaneamente centinaia di unità. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla prova del multiplayer di Dawn of War 3, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 27 aprile su PC in edizione Standard, Limited e Collector's Edition.