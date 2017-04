Dawn of War 3: Video Recensione del nuovo strategico basato su Warhammer 40,000

recupera le meccaniche classiche della serie, rinnovando in parte la formula del capostipite. In questo nuovo episodio le armate giocabili presentano una maggiore caratterizzazione nelle dinamiche razziali, grazie all’introduzione dei talenti e delle dottrine speciali legate agli eroi schierati sul campo.

Che siano condivisibili o meno, i cambiamenti apportati dagli sviluppatori hanno saputo rinnovare per l’ennesima volta la formula di gioco, pur mantenendo integra l’identità della serie. Complessivamente, insomma, Warhammer 40,000 Dawn of War III rappresenta non solo un ritorno alle origini della saga, ma anche un nuovo imperdibile esponente del genere d’appartenenza.