hanno aperto le iscrizioni per la fase beta di, terzo episodio della serie omonima, in uscita nel corso del 2017. Al momento non ci sono dettagli sulla sessione di prova, che dovrebbe tenersi durante la primavera.

Gli interessati possono iscriversi cliccando qui, per registrarsi basta rispondere a poche domande, indicare i propri dati personali e un indirizzo email valido per poter ricevere la chiave di accesso alla beta nel caso in cui il proprio nominativo venga selezionato per partecipare alla fase di test.

Dawn of War III è atteso per il 2017 su PC e Mac, la finestra di lancio non è ancora stata annunciata.