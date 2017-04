Dawn of War III: vediamo un match multiplayer 3v3 commentato dagli sviluppatori

: Il team diè pronto alla battaglia con l'Open Beta Multiplayer che si svolgerà questo weekend dal 21 al 24 Aprile. In questi quattro giorni, i giocatori potranno scagliare delle armate colossali di Space Marines, Eldar e Orks le une contro le altre in caotiche battaglie che porteranno le loro strategie al limite.

Per aiutare i giocatori a prepararsi prima che il conflitto inizi, Relic Entertainment ha pubblicato un video di un match in multiplayer 3 vs 3 commentato dagli sviluppatori. Mentre si entra nel vivo dell'azione, il Game Director Philippe Boulle e la Game Designer Carolina Mastretta sottolineano i pro ed i contro della partita, dando suggerimenti e consigli utili per i veterani ed i nuovi giocatori. Per accedere all'Open Beta basta registrarsi a questo indirizzo. Dawn of War III sarà disponibile dal 27 Aprile su PC.