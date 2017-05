Dawn of War III: un'infografica ci parla delle risorse

Relic Entertainment ha pubblicato nella giornata di oggi una nuova infografica per, titolo strategico disponibile su PC dallo scorso aprile.

L'infografica in questione, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, riguarda le Risorse utilizzabili in-game: Potenza, Requisizione, Punti Elite, e finanche il danneggiamento dei veicoli giocano tutti il proprio ruolo nella costruzione del proprio esercito, ed ognuno di essi entrerà in gioco in diversi momenti delle battaglie. Colleziona risorse, costruisci unità, distruggi i nemici, e costruisci ancora una volta!

Per quanto le risorse siano importanti, non dimenticare dove le tue truppe hanno maggiormente bisogno di te: sulle linee nemiche. Utilizzate questa guida per riuscire a ricavare il massimo da ogni battaglia e costruire un esercito che possa compiacere l'Imperatore.

Warhammer 40,000 Dawn of War III è disponibile su PC. Nel primo weekend di gioco è stata registrata la media di oltre 30.000 uccisioni al minuto.