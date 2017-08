La versione PC diè ora disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Twitch Prime: gli iscritti al servizio potranno scaricare il gioco a costo zero fino all'8 agosto, una volta riscattato il contenuto sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Avete tempo fino all'8 agosto per scaricare gratis Day of the Tentacle Remastered, la promozione è valida per gli abbonati Twitch Prime e per coloro che hanno collegato il proprio account Amazon Prime a Twitch. Day of the Tentacle Remastered è la riedizione del titolo omonimo pubblicato nel 1993 come sequel spirituale di Maniac Mansion. Buon download!