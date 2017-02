Daymare 1998 approda su Steam Greenlight

Il Survival Horrorha fatto la sua comparsa su Steam Greenlight , il servizio di Valve dedicato ai giochi "". Sviluppato dal team italianoè un gioco d'azione in terza persona che riprende lo spirito e il concept dei primi episodi di

Su Kickstarter è attualmente attiva la raccolta fondi, gli sviluppatori chiedono 180.000 euro per completare i lavori sul gioco, al termine della campagna mancano 17 giorni, siete quindi ancora in tempo per dare il vostro contributo allo sviluppo. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Daymare 1998.