Daymare 1998 arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One

Gli sviluppatori dihanno confermato chearriverà anche su Xbox One e PlayStation 4, e non solo su PC. Si tratta di una buona notizia per tutti coloro che attendono questo nuovo horror game sviluppato dal talentuoso team italiano salito alla ribalta con il fan remake di

Daymare 1998 è protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori hanno raccolto 15.920 euro (a fronte dei 180.000 richiesti) da parte di 509 backers, la campagna terminerà ufficialmente il 17 marzo, se volete contribuire potete cliccare qui.

Il progetto si avvale della collaborazione di artisti come Satoshi Nakai, noto per il suo lavoro in Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica. Un survival horror che punta a ricreare le atmosfere dei primi episodi della saga Capcom, un titolo sicuramente da tenere sotto stretta sorveglianza.