Daymare 1998: la campagna Kickstarter partirà il 15 Febbraio

, il famoso team italiano dietro il remake amatoriale di(successivamente cancellato da Capcom), ha confermato che la campagna Kickstarter di- il loro prossimo survival horror in cantiere - inizierà il 15 Febbraio.

La campagna di crowdfunding partirà alle ore 16:00 GMT del 15 Febbraio e avrà una durata complessiva di 30 giorni (concludendosi il 17 Marzo). Per assicurarsi una copia digitale del gioco basterà fare una donazione di 15€, mentre per conoscere il piano completo della raccolta fondi (con le varie opzioni per i pledge e gli eventuali stretch goal) bisogna attendere ulteriori dettagli da Invader Studios. Ricordiamo che Daymare: 1998 è in fase di sviluppo per PC e sarà basato sull'Unreal Engine 4: allo sviluppo collabora anche Satoshi Nakai, artista che ha lavorato con Capcom a titoli come Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica e che in questo caso si occuperà del design dei mostri.