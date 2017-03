Daymare 1998: demo la demo Daymare Challenge per i backers di Kickstarter

ha annunciato la disponibilità di una speciale demo PC di, denominatae disponibile per tutti coloro che hanno già finanziato lo sviluppo del progetto su Kickstarter.

La demo giocabile permetterà al team di tenere traccia dei punteggi migliori registrati dalla community, i quali saranno inseriti nella classifica online che verrà allestita nelle prossime ore. Dopo aver provato la demo, potete inviare il vostro punteggio (con screenshot) all'indirizzo info@invaderstudiosofficial.com.

Il vincitore di questa particolare competizione verrà incluso nel gioco finale, con modalità non ancora specificate. Ricordiamo che Daymare 1998 è in fase di raccolta fondi, la campagna Kickstarter terminerà tra 15 giorni, siete quindi ancora in tempo per contribuire.