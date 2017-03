ha annunciato cheha ricevuto "" su Steam Greenlight. Il progetto è stato valutato positivamente dai membri della community e per questo sarà sottoposto all'attenzione di, con l'obiettivo di agevolare le pratiche per la pubblicazione su Steam.

Daymare 1998 non ha raggiunto l'obiettivo su Kickstarter ma non tutto è perduto, come dimostra il successo ottenuto sulla piattaforma Steam Greenlight. Nelle scorse settimane, gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo del gioco non solo su PC ma anche su Xbox One e PlayStation 4, tuttavia al momento non ci sono dettagli di alcun tipo in merito a una possibile finestra di lancio.

Per saperne di più su Daymare 1998 vi rimandiamo alla nostra prova dell'erede spirituale di Resident Evil.