Daymare 1998 sarà giocabile anche con telecamera fissa

, software house italiana conosciuta per il fan remake die adesso al lavoro su, ha ascoltato il feedback degli utenti e ha annunciato che oltre che con la visuale in terza persona, sarà possibile giocare anche con inquadrature a telecamera fissa.

Un'aggiunta che senza dubbio farà felici tutti gli amanti degli horror old school. Se il progetto ha suscitato il vostro interesse, potete supportarlo su Kickstarter: per portare a casa una copia del gioco vi basteranno 15 euro. Mancano ancora 27 giorni alla fine della campagna e finora Invader Studios ha raccolto circa 21.000 euro a fronte di una richiesta di 180.000 euro. Ricordiamo che la software house ha recentemente confermato che Daymare 1998 arriverà anche su PS4 e Xbox One. Qui potete leggere la nostra anteprima.