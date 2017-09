Daymare 1998 sarà presente alla Milan Games Week con una nuova demo

Tramite uno speciale evento appena creato su Facebook ha confermato chesarà presente alla Games Week di Milano e che per l'occasione il team porterà una nuova demo di questo affascinante survival horror.

Non è chiaro al momento quali saranno i contenuti della nuova demo che verrà mostrata alla Milan Games Week (in programma dal 29 settembre al primo ottobre), restiamo quindi in attesa di saperne di più. Daymare 1998 è un survival horror che riprende la struttura e il concept alla base dei primi episodi di Resident Evil, presentandosi come un vero e proprio erede spirituale della saga targata Capcom. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Daymare 1998, ricordandovi che il gioco è in fase di sviluppo per PC, Xbox One e PlayStation 4.