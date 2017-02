Daymare 1998: trailer di lancio per la campagna Kickstarter

Parte oggi la campagna Kickstarter di, il nuovo survival horror dei ragazzi di, team italiano dietro il remake amatoriale di Resident Evil 2 (purtroppo cancellato da Capcom): con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio che vi abbiamo proposto in cima.

Il video ci permette di dare un'occhiata alle ambientazioni e ai nemici presenti nel gioco, in attesa che nel corso della campagna Kickstarter emergano ulteriori dettagli sul progetto. La raccolta fondi prevede un obiettivo minimo di 180 mila euro, cifra che garantirebbe la pubblicazione del gioco su PC. Basato sul motore Unreal Engine 4, lo sviluppo di Daymare 1998 vedrà la collaborazione di Satoshi Nakai, artista che ha lavorato con Capcom a titoli come Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica e che in questo caso si occuperà del design dei mostri.