Days Gone per PlayStation 4 sarà presente all'E3 2017

Durante un recente livestream su Twitch, l'attore(che ha prestato la voce al protagonista di) ha rivelato che il nuovo gioco disarà presente all'E3 di Los Angeles.

Secondo quanto riportato da Witwer, alla fiera americana il publisher mostrerà un trailer e un nuovo video gameplay del gioco, inoltre l'attore fa sapere che ci sono in programma anche altri interessanti annunci. Uno di questi, ovviamente, potrebbe riguardare la data di uscita, sebbene al momento si tratti solamente di una speculazione. Non ci resta che attendere l'E3 di Los Angeles per saperne di più sul futuro di Days Gone, ricordiamo che la conferenza Sony è prevista per il 13 giugno alle 03:00, ora italiana.